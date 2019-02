Open dag ZuivelcoÃ¶peratie ZUCO Dokkum

Open dag Zuivelcoöperatie ZUCO Dokkum

Publicatie: za 02 februari 2019 17.55 uur

DOKKUM - Na de officiële opening gisteren door gedeputeerde Johannes Kramer en Reitse Spanninga, hield zuivelcoöperatie ZUCO Dokkum vandaag een open dag.

Wiebe de Jong, Sander Wijnstra en Hessel Jan Sinnige zijn de eigenaren van de zuivermakerij aan De Zijl in Dokkum. Alle drie de ondernemers zijn met ZUCO een nieuwe carriere begonnen. Waren de heren vroeger patissier, kok en boer, nu runnen ze met z'n drieën de zuivelmakerij.

Elke werkdag arriveert er een tractor met een melktank, die verse boerenmelk levert aan de coörperatie via een raampje aan de zijde van de Vlasstraat. Daar wordt vervolgens de melk verwerkt tot yoghurt, karnemelk, boter en ijs.

In de winkel kan de klant zelf de melk tappen in een in de winkel te kopen glazen fles. Als de fles leeg is kan deze in de winkel door de klant worden schoongespoeld en opnieuw worden gevuld.

De winkel werd druk bezocht en ook in de tent op De Zijl waar Reitse Spanninga stond, kwamen veel mensen een kijkje nemen en de producten proeven. De ZUCO is vanaf aanstaande maandag open voor het publiek.

