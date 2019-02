Tytsy Willemsma wordt wethouder Tytsjerksteradiel

Publicatie: za 02 februari 2019 15.03 uur

BURGUM - De FNP-afdeling Tytsjerksteradiel draagt Tytsy Willemsma voor als kandidaat-wethouder voor het college van B&W. Fractievoorzitter Piet Reitsma is blij met de voordracht: "Mei Tytsy krije wy in bestjoerder yn ús fermidden mei in grut netwurk en in protte ûnderfining yn it iepenbier bestjoer." Tytsy Willemsma volgt Rommert Dijk op die eerder had besloten om per 1 februari ermee te stoppen.

Willemsma werkte als adviseur public affairs in Brussel voor het samenwerkingsverband Noord-Nederland. Daarvoor was ze zes jaar wethouder in de voormalige gemeente Dongeradeel. Ze beschouwt de nieuwe baan als een eer: "Ik ha der in protte nocht oan om foar Tytsjerksteradiel oan de slach te gean."

Tytsy Willemsma is 47 jaar en woont in Bornwird.