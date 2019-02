Autopoetser let even niet op: botsing

Publicatie: za 02 februari 2019 11.55 uur

KOOTSTERTILLE - Op de Koaten (N369) zijn zaterdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen ter hoogte van Kootstertille. De BMW was door een man uit Kootstertille bij een autobedrijf opgehaald om te gaan poetsen. Het ging mis toen hij de kachel bediende, de auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en een aanrijding met een tegemoetkomende auto was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Alle betrokkenen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. De BMW raakte flink beschadigd door de aanrijding.

De bestuurder heeft na het ongeval een blaastest bij de politie afgelegd. Hij werd daarna opgehaald door een andere politieauto.

