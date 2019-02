W'woudster beledigt buurvrouw met tekst op raam

Publicatie: vr 01 februari 2019 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een Wijnjewoudster is vrijdag wegens belediging van zijn buurvrouw veroordeeld tot een boete van 400 euro plus 400 euro voorwaardelijk. Als hij in de proeftijd van twee jaar de buurvrouw nog een keer beledigt dan moet de man de andere 400 euro alsnog betalen. De Wijnjewoudster had in maart vorig jaar op zijn raam geschreven dat de buurvrouw een dief was. Volgens de buurvrouw heeft die tekst er zeker zes weken gestaan.

Olympisch record

De man beschuldigde de buurvrouw ervan dat ze een vlag van hem had gestolen. Die vlag hing volgens hem uit ter gelegenheid van het Olympisch record van Sven Kramer. ‘Ik heb een enorm respect voor Sven’, zei de man. Volgens de buren, de Wijnjewoudster zou met meerdere omwonenden niet op kunnen schieten, hing de vlag uit als een soort provocatie, omdat een stel uit de buurt ging verhuizen.

Euthanasie plegen

De verdachte wist zeker dat de buurvrouw wier naam hij op zijn raam had gekalkt de vlag had weggenomen. Volgens de buurvrouw hadden de buren die verhuisden de vlag gepakt. De Wijnjewoudster had zijn ongenoegen ook via de sociale media geuit: hij had op Facebook gezet dat de buurvrouw ‘een oplichtster’ en ‘een veelvraat’ was. Hij had zelfs de mogelijkheid geuit om euthanasie te plegen.

Aangifte doen heeft geen zin

Op de vraag van rechter Kees Post waarom hij niet gewoon aangifte van diefstal had gedaan, antwoordde de man dat dat in zijn ogen geen enkele zin had. Vanuit ervaringen uit het verleden wist hij dat aangifte doen weinig zin had. Hij zou zelfs een klacht hebben ingediend tegen de wijkagent. De buurvrouw had er veel last van gehad: het bezorgde haar extra stress en ze kreeg last van astmatische bronchitis en slapeloze nachten. Ze vroeg een schadevergoeding van ruim 800 euro. De rechter wees de helft van de vergoeding toe.