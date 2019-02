Verkrachting met roestige zeis: eis 2,5 jaar cel

Publicatie: vr 01 februari 2019 15.45 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in een verkrachtingszaak tegen een 28-jarige inwoner van Hallum een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist, plus een jaar voorwaardelijk. De Hallumer wordt ervan verdacht dat hij op 28 mei vorig jaar in de ouderlijke woning een jonge vrouw tot twee keer toe heeft verkracht. Het slachtoffer zorgde in het kader van een PGB-regeling voor de gehandicapte zuster van de verdachte. De Hallumer zou haar met een zeis hebben bedreigd.

Roestige zeis gepakt

Hij zou de vrouw met een smoesje naar boven hebben gelokt: hij zou haar gevraagd hebben of ze wilde helpen om een boksbal op te hangen. Eenmaal boven, het bleef onduidelijk of het in de ouderlijke slaapkamer of in de slaapkamer van de verdachte was, zou de man, nadat hij de deur op slot had gedraaid, vanonder het bed een roestige zeis hebben gepakt. De zou hij op het been van de vrouw hebben gelegd. Na de woorden ‘Ik heb ontzettend veel zin in jou’ zou hij haar hebben verkracht.

Vriend schakelt politie in

Om erger te voorkomen zou de vrouw zich hebben overgegeven. ‘s Avonds, nadat ze Goede Tijden, Slechte Tijden hadden gekeken, zouden de twee nog eens seks hebben gehad. Ook ditmaal zou de vrouw daartoe zijn gedwongen. Ze was in de tussentijd niet weggegaan, omdat ze de gehandicapte zus van de verdachte niet in de steek wilde laten. Ze had wel kans gezien om haar vriend te appen. Die had, meteen nadat het slachtoffer had verteld wat er was gebeurd, de politie ingeschakeld.

Veel gedronken

De verdachte had die dag veel gedronken, extra zware speciaalbiertjes, en hij had drugs gebruikt. Zijn ouders waren niet thuis. Volgens het slachtoffer had de man speed gebruikt, zelf zei hij dat hij ‘een beetje’ cocaïne had genomen. Veel van wat er die dag zou zijn gebeurd, kon hij zich niet meer herinneren. In eerste instantie had hij bij de politieverhoren alles ontkend, later had hij stukje bij beetje toegegeven dat hij seks met het slachtoffer heeft gehad. Dat zou dan wel met wederzijdse instemming zijn geweest.

‘Oog voor eigen lustgevoelens’

Volgens Jepkema geeft hij alleen details toe waarbij geen sprake is geweest van dwang. Hij had volgens de officier maar oog voor één ding: ‘Zijn eigen lustgevoelens’. De Hallumer heeft een verstandelijke beperking, dat maakt dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Een psycholoog zag het gebruik van alcohol en drugs als een risicofactor. De Hallumer zou behandeld moeten worden en hij zou volgens de reclassering een alcohol- en drugsverbod opgelegd moeten krijgen. Volgens advocate Hilde Terpstra is haar cliënt totaal niet detentiegeschikt en moet de rechtbank in plaats van een lange vrijheidsstraf inzetten op hulpverlening.

De Leeuwarder rechtbank doet op 15 februari uitspraak.