Aanpak Diepswallen Kollum in volle gang

Publicatie: vr 01 februari 2019 14.42 uur

KOLLUM - Deze week is aannemer Koninklijke Oosterhof Holman (Beton- en waterbouw) met de werkzaamheden aan de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum begonnen. De kaden, bruggen, en omgeving worden de komende tijd compleet vernieuwd.

Historisch karakter

De gemeente Noardeast-Fryslân laat het historische centrum van Kollum in oude luister herstellen. Bovendien wordt het centrum over het water beter bereikbaar. In het najaar van 2018 is de riolering hersteld. Komende week begint de aannemer met het vervangen van de brug aan de Voorstraat.

Ontwerp

De toekomstige situatie is samen met de omwonenden, het plaatselijk belang, en de ondernemersvereniging HIM in een visiedocument vastgelegd. Naar verwachting is de reconstructie juni 2019 afgerond. Gedurende de werkzaamheden blijft de omgeving van de Ooster- en Westerdiepswal bereikbaar.

Op de Facebookpagina ‘Kademuren Kollum’ zijn de werkzaamheden te volgen.

