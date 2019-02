Inwoner Dantumadiel doodgestoken in Colombia

Publicatie: vr 01 februari 2019 10.34 uur

BURGUM - Een 53-jarige inwoner van De Westereen is maandag in de vroege ochtend in de Colombiaanse stad Cali doodgestoken op straat. Dat melden media in Colombia. De steekpartij vond plaats in een relatief rijke buurt in het noorden van de stad. Daar had de man een hotel geboekt.

De steekpartij vond plaats omstreeks 5.00 uur in de ochtend. De man werd door omstanders aangetroffen met meerdere steekwonden in de borst. De man zou sinds december in Cali zijn geweest en was daar om 'persoonlijke problemen' op te lossen.

Volgens Colombiaanse kranten ging het om een conflict met een prostituee. Op de site misdaadjournalist wordt in de commentaren gemeld dat hij dacht dat het ging om zijn vriendin waarmee hij correspondeerde. Hij zou haar ontmoeten en mogelijk ontstond er een conflict met de pooier van de vrouw. De politie heeft de zaak in onderzoek.