Auto botst tegen boom in Kollumerzwaag

Publicatie: vr 01 februari 2019 00.42 uur

KOLLUMERZWAAG - Een automobilist raakte donderdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Spoarbuorren Sud in Kollumerzwaag. De bestuurder kwam door een onbekende oorzaak in de berm, raakte hierbij een verkeersbord en belandde aan de andere kant van de weg in een droge sloot tegen een boom.

De hulpdiensten werden om 22:24 uur met spoed opgeroepen voor het ongeval. Omdat de automobilist bekneld zou zitten, werd ook de brandweer opgeroepen. De brandweer van De Westereen, die aanrijdend was, werd al snel geannuleerd.

De automobilist is gecontroleerd in de ambulance en is daarna met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft het ongeval in beeld gebracht. De weg was tijdens het onderzoek afgesloten.

