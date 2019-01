Aanrijtijden ambulances Friesland sterk verbeterd

Publicatie: do 31 januari 2019 16.23 uur

DRACHTEN - De ambulancezorg in Friesland is de afgelopen jaren fors verbeterd door onder andere een uitbreiding van het aantal ambulanceposten van 18 naar 23. Daardoor zijn de aanrijtijden van Friese ambulances sterk verbeterd. RAV Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar en zorgverzekeraar VGZ hebben samen in deze goede ambulancezorg geïnvesteerd, waardoor de prestatienorm in 2018 is gestegen naar 94,3 procent. Friesland staat in de landelijke top 5 van snelste aanrijtijden.

In Friesland is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân verantwoordelijk voor de ambulancezorg. De daadwerkelijke ambulancezorg wordt uitgevoerd door Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg. De afgelopen jaren hebben RAV Fryslân en verzekeraars gewerkt aan het verbeteren van de ambulancezorg in Friesland. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Friesland laat een constante groei zien op de inspanningsverplichting van de wettelijke aanrijtijden. In 2014 was het nog 91,5 procent en in 2018 steeg het naar 94,3 procent binnen de norm. Sietze Kijlstra, bestuurder van RAV Fryslân vertelt: "Wij zijn trots op deze verbetering in onze regio, die we samen met onze deskundige medewerkers hebben bereikt. Dat het mogelijk was, komt door goede afstemming met de verzekeraars. Dit maakt ons optimistisch over de toekomst."

Bereikbaarheid in Friesland is uitdaging

Friesland is de provincie met de grootste oppervlakte van Nederland en is waterrijk. De Friese meren, het Waddengebied en vaarroutes maken de provincie bijzonder. Kijkend naar de aanrijtijden betekent dit dat de bereikbaarheid van de ambulancezorg een grotere uitdaging is dan in de rest van Nederland.

RAV Fryslân heeft in totaal 23 ambulanceposten, het hoogste aantal ambulanceposten van Nederland. Hiermee is er voldoende spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg. De komst van de ambulancehelikopter heeft de zorgverlening op de Waddeneilanden versterkt en zorg voor een snelle verbinding met de ziekenhuizen op de vaste wal.