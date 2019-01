Drankrijder hoeft niets te betalen van de rechter

Publicatie: do 31 januari 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige drankrijder uit Harkema kwam donderdag met de schrik vrij: politierechter Christine Koelman verklaarde de man schuldig aan rijden onder invloed, maar een straf bleef achterwege. Dat kwam doordat de Harkemaster in oktober vorig jaar al door het gerechtshof was veroordeeld voor een zaak die speelde in februari 2017. Toen was de Harkemaster met zijn auto, een Mitsubishi Colt, de bosjes in gereden nadat hij eerst een paar containers had geramd.

Ongeldigverklaring

De man ontkende destijds dat hij had gereden, maar daar geloofde de politierechter niets van. De Harkemaster werd op 7 maart vorig jaar veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Die straf kreeg hij in oktober ook in hoger beroep. De rechter ging er vanuit dat de straf niet veel hoger was geworden als de zaak van donderdag toen mee was genomen. De man was destijds in hoger beroep gegaan om de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs uit te stellen.

24 biertjes

Op 12 augustus 2017 had hij ook met drank op gereden. Agenten zagen de Harkemaster rijden. Bij het blazen bleek dat hij iets minder op had dan de vorige keer. Toen had hij gezegd dat hij 24 biertjes had gedronken, ditmaal waren het er vier geweest. Maar ook dat is teveel. Het was bepaald niet de eerste keer dat de Harkemaster met drank op achter het stuur zat. De man zei dat hij nu geholpen wordt.

Onder bewind

Hij zit aan de Refusal, een medicijn dat er voor zorgt dat hij misselijk wordt als hij alcohol nuttigt. Hij kreeg in augustus een schikkingsvoorstel van 425 euro. Dat kon hij niet betalen omdat hij onder bewind staat. Uiteindelijk was het maar goed dat hij niet had betaald, donderdag kwam hij er zonder boete van af. Hij krijgt wel een aantekening op zijn strafblad dat de rechter hem schuldig heeft bevonden aan rijden onder invloed.