Burgemeester bezoekt eerste baby Noardeast-FryslÃ¢n

Burgemeester bezoekt eerste baby Noardeast-Fryslân

Publicatie: do 31 januari 2019 12.54 uur

HALLUM - Evan Bouma is de eerste baby die is geboren in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Evan kwam op 3 januari ter wereld en woont samen met zijn ouders en ‘grote broer’ Finn in Hallum.

Op donderdag heeft burgemeester Hayo Apotheker een kraambezoek gebracht aan de trotse ouders. Hij overhandigde aan de gelukkige ouders namens het gemeentebestuur cadeautjes ter ere van de geboorte van Evan. En natuurlijk ging Evan, samen met zijn ouders en Finn ook nog even op de foto met de burgemeester.