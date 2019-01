Scheepswerf Barkmeijer wordt mogelijk overgenomen

Publicatie: do 31 januari 2019 11.43 uur

STROOBOS - De kans is groot dat de failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos wordt overgenomen door Thecla Bodewes. De betrokken partijen zouden in een afrondende fase zitten.

Barkmeijer werd eind oktober door de rechtbank failliet verklaard. Na het faillissement ging het werk nog door. Als de overname doorgaat, dan worden alle casco's en hele werf overgenomen. Donderdag zal daar meer duidelijkheid over komen. Het is nog onduidelijk hoeveel personeelsleden mee kunnen bij een overname.