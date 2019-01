Brandweer blust woningbrand in Driezum

Publicatie: do 31 januari 2019 10.34 uur

DRIEZUM - De brandweer van Damwâld moest woensdagnacht uitrukken voor een woningbrand aan de Master Hofstrastrjitte in Driezum. De brandweer werd om 2.45 uur gealarmeerd.

Bij aankomst bleek dat er brand was uitgebroken in de hal van het huis. De bewoners wisten op tijd het huis te verlaten. De brand ging gepaard met veel rook. De brandweer heeft de brand geblust en er werd daarna nog een inspectie uitgevoerd. De oorzaak van de brand is onbekend.