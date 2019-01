Meer dan 40 deelnemers bij solistenconcours

Publicatie: wo 30 januari 2019 22.07 uur

SURHUISTERVEEN - Ruim veertig solisten doen zaterdag 9 februari mee aan het Solistenfestival van de Muziekfederatie van Achtkarspelen. "Prachtig, zoveel enthousiaste muzikanten", glundert Monique Hamersma van de organisatie. Jaarlijks organiseert de muziekfederatie een festival voor solisten, duo’s, trio’s en kwartetten. Deze keer vindt dat festijn plaats in Surhuisterveen.

De Lantearne is plaats van handeling op de tweede zaterdag van februari. De muzikanten doen al vanaf jonge leeftijd mee. "Dat is hartstikke mooi", vindt Hamersma. "Veel jonge talenten. Voor het publiek prachtig en voor de jeugd heel leerzaam." Ook oudere deelnemers hebben zich ingeschreven. "Het is een extra stimulans om aan een muziekwedstrijd mee te doen. Dat merk je aan alles."

De eerste deelnemer bijt om half tien ’s ochtends de spits af. Dat is Cejay Nicolai uit Harkema. Hij speelt op althoorn. ’s Middags komen vanaf één uur de muzikanten uit de hogere divisies aan bod. De laatste solist die het podium mag betreden is euphoniumblazer Hendrik de Haan uit Sumar. De uitslag wordt om half vijf ’s middags bekend gemaakt.

Chris van der Veen is deze keer jurylid van het solistenconcours. De 36-jarige Van der Veen woont in Ternaard en komt oorspronkelijk uit Buitenpost. Chris heeft jarenlang euphonium en bariton gespeeld en is ook dirigent. In het dagelijks leven is hij leerkracht aan de basisschool in Opende.

Het solistenconcours van de Muziekfederatie van Achtkarspelen wordt gehouden in De Lantearne aan de Jan Binneslaan 49 te Surhuisterveen. De entree is de hele dag gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen tussen de uitvoeringen door in- en uitlopen. ,,Iedereen is vrij om lang of om wat korter te blijven. Dat is fijn, want zo is het concours laagdrempelig voor iedereen. Tijdens de muziekstukken kunnen mensen niet binnenlopen, want dan worden de solisten gestoord en dat is uiteraard niet de bedoeling. Iedereen is van harte welkom’’, vertelt Monique Hamersma.