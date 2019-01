Afscheid van voormalige wethouders Kollumerland

Publicatie: wo 30 januari 2019 19.28 uur

KOLLUM - In het gemeentehuis in Kollum was woensdagmiddag een afscheidsreceptie van de voormalige wethouders Paul Maasbommel en Jan Benedictus.

Vanaf 1 januari zijn beide heren geen wethouder meer. Paul Maasbommel was 6.5 jaar en Jan Benedictus 4.5 jaar wethouder van de voormalige gemeente Kollumerland.

Voormalig burgemeester Bearn Bilker bedankte de beide heren voor hun inzet en hierop kregen ze een mooi aandenken overhandigd.

Door een bestuurlijke fusie van drie gemeenten is Kollumerland c.a. per 1 januari 2019 opgehouden te bestaan. De gemeente is opgegaan in de grote gemeente Noardeast-Fryslan.

