Echtpaar Wiersma uit Sumar 65 jaar getrouwd

Publicatie: wo 30 januari 2019 11.55 uur

SUMAR - Burgemeester Jeroen Gebben bracht woensdag een bezoek aan meneer en mevrouw Wiersma uit Sumar. Het is die dag precies 65 jaar geleden dat het echtpaar in het huwelijksbootje stapte.

Jan Wiersma is geboren in Burgum. Nadat hij trouwde met Hiltje Wiersma-van den Berg, verhuisde hij naar de geboorteplaats van zijn vrouw: Sumar. 65 jaar later woont het echtpaar daar nog steeds. Meneer en mevrouw Wiersma kregen drie kinderen. Alle drie wonen ze in de buurt van hun ouders: in Gytsjerk, Sumar en de Tike. In totaal zijn er vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Meneer Wiersma werkte als timmerman, bij fa de Haan in Garyp.

In Sumar woont het stel nog steeds zelfstandig. Met maar één keer in de week hulp redden ze zich goed. Beide hebben ze een scootmobiel. Mevrouw Wiersma rijdt daarnaast nog in haar auto.

FOTONIEUWS