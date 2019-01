Informatieavond Het Kollumer Oproer druk bezocht

Publicatie: wo 30 januari 2019 10.09 uur

KOLLUM - In de Maartenskerk was dinsdagavond een informatieavond over Salomon-Het Kollumer Oproer. Iedereen werd welkom geheten door Minke Schouten, waarna de massaal toegestroomde mensen werd verteld wat hun te wachten stond.

Atsje Lettinga en Syb van der Ploeg vertelden over het reilen en zeilen. Er zijn nog verschillende figuranten nodig en er wordt er gezocht naar een kleine Salomon van ongeveer 10 jaar die een aardige noot kan zingen. Vanuit het publiek werden ook vragen gesteld aan de organisatie.

Mensen die zich hadden opgeven voor een figurantenrol of decorbouwers, werden in groepen verdeeld om door te nemen wat de bedoeling is.

Na afloop van de avond kon men zich nog opgeven als vrijwilliger, voor een figurantenrol, als decorbouwer of om te zingen in een koor. De eerste repetitieavond zal zijn op zaterdag 20 april van 10.00 uur tot 13.00 uur.

FOTONIEUWS