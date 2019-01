Drachtster moet bewijzen dat hij zonder drank kan

Publicatie: di 29 januari 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (42) is dinsdag wegens rijden onder invloed veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en een rijontzegging van 6 maanden plus 2 maanden voorwaardelijk. De Drachtster liep op 23 oktober in zijn woonplaats tegen de lamp. Zijn rijgedrag trok de aandacht van surveillerende politieagenten. Toen de man eenmaal langs de kant van de weg stond, roken de agenten de alcohol. Bovendien sprak de Drachtster met dubbele tong.

Hij blies 855 ug/l, bijna vier keer teveel. Tegen de politierechter zei hij dinsdag dat hij indertijd onder behandeling stond voor zijn drankgebruik. Na een ruzie met zijn toenmalige vriendin was hij toch in de auto gestapt. Met de vriendin heeft hij inmiddels gebroken, hij staat nog wel steeds onder behandeling bij Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Vanwege het hoge alcoholpromillage moest hij zich bij het CBR melden.

Hij moet met een psycholoog praten en hij moet aantonen dat hij zonder alcohol kan voor hij het door het CBR ingenomen rijbewijs terug kan krijgen. Om die procedure te bekostigen heeft hij een lening af moeten sluiten. Die lening was ook de reden dat de rechter niet nog eens een geldstraf oplegde. Voor dit soort promillages staat een boete van 950 euro. De rechter maakte er een werkstraf van 30 uur van.