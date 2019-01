Tilster afgeranseld in de Marwei: eis 5 jaar cel

Publicatie: di 29 januari 2019 14.10 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vijf jaar cel geëist tegen drie gedetineerden die eind augustus in de Marwei een medegedetineerde zwaar zouden hebben mishandeld. Het slachtoffer, een 40-jarige inwoner van Kootstertille, zou 20 gram hasj van een van de verdachten, een 20-jarige Hurdegarypster, hebben gestolen. De Tilster liep een gebroken oogkas, een jukbeenfractuur en een gebroken neus op. De man is nog steeds niet volledig hersteld. Met zijn rechteroog ziet hij nagenoeg niets en zijn gehoor neemt steeds verder af.

Drie keer 2500 euro smartengeld

De Tilster wil van alle drie verdachten 2500 euro smartengeld. Bij wijze van voorschot, de man is van plan om via een civiele procedure een hogere schadevergoeding te vorderen. De Hurdegarypster heeft inmiddels toegezegd dat hij 2500 euro zal betalen. De Tilster zei op de zitting dat hij de man, mits hij betaalt, niet nog eens via de civiele rechter zal dagen. De Hurdegarypster is ook de enige die heeft toegegeven dat hij de Tilster heeft geslagen.

Leeuwarders het meeste geweld gebruikt

De andere twee verdachten, twee Leeuwarders van 27 en 34 jaar, ontkennen dat ze de Tilster op 24 augustus in diens eigen cel hebben mishandeld. Volgens de Tilster hebben de Leeuwarders juist het meeste geweld gebruikt. De Hurdegarypster zou hem alleen met de vlakke hand een klap hebben gegeven. Het draaide allemaal om een partijtje hasj dat de Tilster voor de Hurdegarypster de gevangenis in zou hebben gesmokkeld.

Sleutel van het kluisje

Volgens de Hurdegarypster had de Tilster 20 gram achtergehouden. Vlak voor de mishandeling waarschuwde een andere gevangene het latere slachtoffer: de man had op de luchtplaats gehoord dat de drie mannen van plan waren de Tilster te pakken te nemen. Hij had later ook de verdachten uit de cel van het slachtoffer zien komen. De drie waren de cel ingestormd en zouden meteen zijn begonnen te slaan Ze riepen dat ze de sleutel van het kluisje van de Tilster willen hebben.

Hasj in baardtrimmer verstopt

In de baardtrimmer die in het kluisje lag zou de Tilster de hasj hebben verstopt. Een oplader die ook in het luisje lag werd later teruggevonden in een afvalbak op de eerste etage van de B-vleugel van de Marwei, waar ook de cellen van de drie verdachten zijn. In een telefoongesprek dat de politie naderhand heeft opgevraagd zou de Hurdegarypster al hebben aangekondigd dat er geweld zou worden gebruikt om de hasj terug te halen.

Eis vijf jaar cel

Hij heeft als enige een bekennende verklaring afgelegd, maar voor officier van justitie Roelof de Graaf staat het als een paal boven water dat alle drie verdachten bij de mishandeling betrokken zijn geweest. De 27-jarige verdachte had volgens De Graaf aan twee gedetineerden die zich als getuige had opgeworpen een brief geschreven met instructies over wat ze moesten verklaren. De officier noemde het ‘extra schokkend’ dat drie gedetineerden een medegevangene hadden mishandeld. De officier ging uit van zware mishandeling met voorbedachte rade. Hij eiste voor alle drie verdachten vijf jaar cel. De verdachten en het slachtoffer zitten nog steeds vast.

De Leeuwarder rechtbank doet op 12 februari uitspraak.