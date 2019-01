Hulpdiensten en boer redden vrouw van 'nat pak'

Publicatie: di 29 januari 2019 12.50 uur

GORREDIJK - Dankzij de inzet van de brandweer, een alerte getuige en een boer kon maandagavond een vrouw gered worden van een 'nat pak'. De vrouw was omstreeks 22.00 uur op de Hegedyk in Gorredijk in de berm geraakt met haar auto. De auto bleef op een zeker moment steken en hing met twee wielen boven een diepe sloot. De auto balanceerde op de bodemplaat.

Een vrouw die het ongeval had zien gebeuren, heeft gelijk de hulpdiensten gebeld. Samen met de brandweer en een boer lukte het om de auto stabiel te maken. De vrouw is daarna uit de auto gehaald. Ze is thuisgebracht om van de schrik te bekomen. Berger Tolman zette de auto weer op vier wielen waarna deze - onbeschadigd - door de politie bij de eigenaresse thuisgebracht werd.