Elfwegentocht On Tour start op Schiermonnikoog

Publicatie: di 29 januari 2019 12.02 uur

SCHIERMONNIKOOG - De Elfwegentocht On Tour, het vervolg op de Elfwegentocht 2018, trekt vanaf donderdag 7 februari de provincie Fryslân in. Op die dag is Schiermonnikoog gasteiland van een 'belevingsdag', waar mensen zelf de voordelen van fossielvrij vervoer kunnen ervaren. Met de Elfwegentocht On Tour brengen de organisatoren Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland duurzaam vervoer dichter bij de Friese bevolking.

Tijdens de belevingsdagen maken belangstellenden kennis met alle mogelijkheden van fossielvrij vervoer; van elektrische auto's en fietsen tot voertuigen op groengas en blauwe diesel. Zij kunnen proefritten maken onder begeleiding van experts en presentaties bijwonen van ervaringsdeskundigen. De komende periode doet de Elfwegentocht On Tour, als voorbereiding op een nieuwe Elfwegentocht in 2020, nog meer Friese locaties aan, zoals Akkrum, Leeuwarden en Joure.