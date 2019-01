Auto glijdt bijna de sloot in bij Gorredijk

Publicatie: ma 28 januari 2019 22.50 uur

GORREDIJK - Langs de Hegedyk bij Gorredijk is maandagavond even na 10 uur een auto van de weg gegleden. De auto gleed bijna de sloot in, maar een trekker met een spanband konden dat voorkomen.

De brandweer van Gorredijk heeft deze taak overgenomen. Alle hulp bij elkaar kon voorkomen dat de auto in de sloot terecht kwam. Vermoedelijk raakte de auto van de weg door een glad wegdek.

