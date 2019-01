Auto in de sloot langs N381

Publicatie: ma 28 januari 2019 22.36 uur

APPELSCHA - Op de N381 ter hoogte van Appelscha is maandagavond rond 21.30 een auto van de weg geraakt. De bestuurder gleed van de weg de naastgelegen sloot in. Bij dit ongeval raakte niemand gewond.

Zowel een ambulance, politie als de brandweer kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter was al in de lucht, maar alles bleek als snel mee te vallen. Vermoedelijk was de weg door een plaatselijke hagelbui glad geworden.

