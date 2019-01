IJsbaan verwelkomde ruim duizend schaatsers

Publicatie: ma 28 januari 2019 16.11 uur

BURGUM - De opening van de nieuwe ijsbaan in Burgum is een succes gebleken. De ijsvereniging verwelkomde meer dan duizend schaatsers in drie dagen tijd. "Wat ons opviel dat mensen uit de weide omtrek de baan kwamen bezoeken. Daarnaast was een ieder zeer lovend over hoe de baan er bij lag." aldus Willem Provily van de ijsclub Burgum.

De ijsbaan was nog niet helemaal gereed maar kon ondanks alles goed gebruikt worden. Rondom de baan moeten nog de 'puntjes op de i' gezet worden. Ook is het gebouw van de ijsclub nog niet helemaal afgetimmerd. "En uiteindelijk zullen we ons materiaal nog verder moeten optimaliseren om de baan te onderhouden. "

Er waren vorige week veel mensen die zich hebben ingeschreven bij de ijsclub. "Wij willen dan ook een ieder bedanken die onze baan heeft bezocht. En met name onze leden die ons de afgelopen jaren zijn blijven steunen."

Aanstaande zaterdag is het mogelijk om een kijkje te nemen bij de gevonden voorwerpen (tot 12:00 uur) er zijn namelijk veel spullen blijven liggen.