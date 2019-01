Woninginbraken in Gorredijk en Tijnje

Publicatie: ma 28 januari 2019 15.14 uur

GORREDIJK - Er is zondag ingebroken in een woning aan de Ra Anana in Gorredijk. De inbraak vond plaats tussen 14.50 uur en 22.00 uur. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan. Onduidelijk is wat er buit gemaakt is.

Zaterdag werd er ingebroken in een woning aan de Warrewei in Tijnje. Bij deze inbraak werd geld gestolen. De inbraak vond plaats tussen 10.00 uur en 21.00 uur. Ook deze bewoner deed aangifte bij de politie.