Frauderende Drogehamster moet cel in

Publicatie: ma 28 januari 2019 15.08 uur

DROGEHAM - ASSEN (ADP) - Een 47-jarige man uit Drogeham is voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hiervan is een half jaar voorwaardelijk. Tegen de man werd in december een werkstraf van 140 uur geëist. Dit is een te lage straf voor dergelijke ernstige feiten, vond de rechtbank.

Zijn 45-jarige ex-vrouw uit Surhuisterveen kreeg voor haar aandeel in hypotheekfraude een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur opgelegd. Tegen haar eiste het Openbaar Ministerie destijds een werkstraf van 40 uur.

De man uit Drogeham heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten zoals fraude met omzetbelasting, maar ook hypotheekfraude. Dit gebeurde in de periode van 2012 tot 2014. De man heeft voor ruim een ton gefraudeerd.

De 47-jarige Drogehamster vervalste leasecontracten, waardoor leasemaatschappijen leningen verstrekten. De maatschappijen leverden auto's, omdat hiervoor aanbetalingen waren gedaan. Dit laatste bleek in werkelijkheid niet te zijn gebeurd. De man ging volgens de rechters zeer listig te werk. Hij deed zich voor als iemand anders en heeft het vertrouwen op grove wijze geschonden.

Voor de aankoop van een boerderij in Drogeham vervalste de man onder meer loonstroken. Zijn toenmalige vrouw ondertekende deze vervalste stukken. Daarnaast voerde de man op dat de stallen bij de boerderij werden verhuurd, dat geld zou opbrengen. De stallen werden niet verhuurd.

De rechtbank hield er rekening mee dat de man eerder is veroordeeld voor dergelijke feiten. Een celstraf van twee jaar zou in zijn geval passender zijn geweest, meende de rechter. Dat werd hem echter niet opgelegd, omdat de ouderdom van de zaak ook een rol heeft gespeeld.