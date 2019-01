Theun Plantinga speelt hoofdrol in TITUS

Publicatie: ma 28 januari 2019 13.03 uur

DOKKUM - Sinds de officiële aftrap van vorige week is de kaartverkoop van TITUS op gang gekomen. Er zijn al zo'n tweeduizend kaarten voor het theaterspektakel in de Bonifatiuskapel verkocht.

Deze week werd bekend dat de uit Feanwâlden afkomstige Theun Plantinga de rol van TITUS op zich zal nemen. Alexandra Alphenaar speelt zijn 'muze' Teresa van Avila. "Ik ben heel blij dat ik met deze twee mensen mag samenwerken", zei regisseur Bruun Kuijt tijdens de presentatie van de makers, spelers en muzikanten van TITUS.

De regisseur verheugt zich vooral op deze voorstelling vanwege de locatie. "Ik weet nog dat ik Bonifatius de Musical hier zeven jaar geleden voor het eerst zag en dacht: het zal je maar gebeuren dat je hier een theaterstuk mag regisseren. Dit is Shakespeare ten top. Bij het Globe Theatre in Londen voel je dezelfde sfeer als in de Bonifatiuskapel in Dokkum."

Muziek die je raakt

Volgens de regisseur is schrijver Bouke Oldenhof er in geslaagd om een prachtig script te maken. "Vooral het thema ‘tussen stilte en stress’ zal veel mensen in deze hectische maatschappij enorm aanspreken. Het is niet alleen een mooi verhaal over het leven van Titus Brandsma, maar het zet je ook aan het denken over de manier waarop wij zelf leven en waar het nu eigenlijk om gaat. En dan met de muziek erbij van de band Wiebe: die raakt je rechtstreeks in je hart."

Vroegboekkorting

Het enthousiasme van het Titus-team werkt blijkbaar aanstekelijk want de eerste kaarten vliegen de deur uit. Op de website www.titus2019.nl worden de kaarten nu met vroegboekkorting aangeboden. De voorstelling is te zien van 31 mei tot en met 10 juni 2019 in de Bonifatiuskapel in Dokkum waar plaats is voor 850 mensen.