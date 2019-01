WW uitkeringen fors gedaald in Dantumadiel

DAMWâLD - Het aantal WW uitkeringen daalt fors in de gemeente Dantumadiel. Dat blijkt uit cijfers over het aantal WW uitkeringen, waarmee het UWV recentelijk naar buiten kwam.

Het is een landelijke trend dat er steeds minder mensen een WW uitkering hebben maar de grootste daling in Friesland is te zien in Dantumadiel met 35,3%. Hierdoor is het percentage van mensen met een uitkering eind 2018 in Dantumadiel uitgekomen op 2,7%, bijna het laagste percentage van de Friese gemeenten. Dit is ook lager dan het landelijke percentage, dit staat op 2,9%. In Friesland zijn er vooral minder WW-uitkeringen vanuit de uitzendsector, zorg, industrie en handel.

De aanhoudende hoogconjunctuur zorgt ervoor dat minder mensen worden ontslagen en dat werkzoekenden sneller werk vinden. De afgelopen jaren neemt het aantal WW-uitkeringen dan ook gestaag af.

Wethouder Rommy Kempenaar (o.a. verantwoordelijk voor werkgelegenheid, participatiewet en economie) is ingenomen met het nieuws: 'een exacte verklaring voor deze forse daling is moeilijk te geven, maar wij vermoeden dat dit komt omdat er in Dantumadiel relatief veel mensen werken in de sectoren die het dit moment erg goed doen, zoals bijvoorbeeld de bouw.'