Meerdere kentekenplaten gestolen in Drachten

Publicatie: zo 27 januari 2019 14.15 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn in de nacht van zaterdag op zondag op diverse plaatsen kentekenplaten gestolen. Dit gebeurde onder andere aan de Noorderdwarsvaart, Schwartzenberglaan en aan het Kaatsveld.

Op camerabeelden is te zien dat een groep jeugd rond 4.40 over straat loopt. De eigenaren zijn op zoek naar mensen die wat hebben gezien of camerabeelden hebben van deze groep. Dinsdag zal er een gezamenlijke aangifte worden gedaan. Hierbij zullen ook de inmiddels al verzamelde beelden worden overhandigd aan de politie.

