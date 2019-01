Bestelbus in sloot, bestuurder niet aanwezig

Publicatie: za 26 januari 2019 13.58 uur

OOSTERWOLDE - De hulpdiensten werden vrijdagnacht rond 1.30 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Drie Tolhekken in Oosterwolde. Een bestelbus was ter hoogte van de grasdrogerij in de sloot beland. Er was niemand meer bij het voertuig aanwezig.

De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de bestuurder, deze was nergens te bekennen. Na enkele minuten zoeken, kwam van de meldkamer het bericht dat de bestuurder zich had gemeld.

De politie zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van de aanrijding, en onderzoeken of de bestuurder tijdens van het ongeval onder invloed was van alcohol.

