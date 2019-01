File op WÃ¢ldwei na ongeval

File op Wâldwei na ongeval

Publicatie: vr 25 januari 2019 16.42 uur

GARYP - Op de Wâldwei tussen Nijega en Garyp is vrijdagmiddag een flinke file ontstaan nadat een auto en taxibusje met elkaar in botsing waren gekomen. Het verkeer werd omstreeks 16.30 uur stilgezet in verband met de berging van de voertuigen. Het betreft het verkeer in de richting Leeuwarden. Na 20 minuten kon men weer doorrijden. Er ontstond hierdoor een flinke file.

Vanwege de regen en een temperatuur rond het vriespunt kan er ijzel ontstaan en is het soms verraderlijk glad op de wegen. De meeste automobilisten rijden rustig. Er vonden in de provincie ondanks alles meerdere ongevallen plaats met vooral blikschade.

Op de Wâldwei tussen Nijega en Drachten reed men vrijdagmiddag meestal tussen de 30 km/u en 80 km/u.