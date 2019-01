Bol.com stuurt suiker in plaats van camera's

Publicatie: vr 25 januari 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Klanten van Bol.com keken raar op, toen ze in plaats van de door hun bestelde dure fotocamera pakken suiker thuisgestuurd kregen. De suiker zat in de doos waar een prijzige camera in hoorde te zitten. De webwinkel kwam erachter dat een 29-jarige Drachtster de boosdoener was toen de man zogenaamd een fotocamera retourneerde en er in plaats van de camera suiker in de doos zat. Volgens Bol.com was dat meermaals, zeker twaalf keer, gebeurd.

Suiker in de dozen

De Drachtster zei dat hij het trucje twee keer succesvol had uitgehaald, de derde keer liep hij tegen de lamp. De man bestelde de camera’s, pakte ze uit en deed er pakken suiker voor in de plaats. Hij woog de suiker nauwkeurig af, zodat de dozen hetzelfde gewicht hielden. Vervolgens sealde hij de dozen waar de camera’s in hadden gezeten opnieuw, zodat het leek alsof ze nooit open waren geweest en ze bij Bol.com geen onraad zouden ruiken.

Ook gedaan bij de Media Markt

Daarom kwam de zwendel pas aan het licht toen andere klanten dezelfde camera’s hadden besteld. Vrijdag op de zitting van politierechter Christine Koelman bleek dat de Drachtster exact hetzelfde had gedaan bij de Media Markt. Daar was hij betrapt en kreeg hij van Justitie strafbeschikking in de vorm van een werkstraf van 40 uur. Hij zei dat hij indertijd financiële problemen had: hij was drie maanden achter met het betalen van de zorgpremie. Hij zei dat hij in paniek was geraakt en niet over de consequenties had nagedacht.

Winst uit criminele activiteiten

Hij verkocht de camera’s via Marktplaats voor 200 en 250 euro, meer dan de helft van de werkelijke waarde. Bij elkaar opgeteld waren de camera’s 1089 euro waard. Dat was winst uit criminele activiteiten vond officier van justitie Marco van den Broek. Hij vond ook dat de Drachtster dat geld aan de Staat moest betalen. De rechter nam dat voorstel over. Zij veroordeelde de Drachtster tot een celstraf van 30 dagen waarvan 29 voorwaardelijk – de man moet dus vanwege het taakstrafverbod een dag zitten. Hij kreeg verder een werkstraf van 120 uur.