Nieuwe plein in Burgum krijgt naam: Sminiaplein

Publicatie: vr 25 januari 2019 11.56 uur

BURGUM - Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein. Dat is de naam van het nieuw aangelegde plein op de kruising van de H. W. K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg en de Hillamaweg en Tsjibbe Geartsstrjitte.

In overleg met Dorpsbelang Burgum is door de gemeente Tytsjerksteradiel besloten het plein de naam Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein te geven. Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia is van 1823 tot 1851 Grietman van Tietjerksteradeel geweest en van 1851 tot 1858 burgemeester van de gemeente. Van Sminia heeft ook op die plek gewoond. De grote beukenboom die er nu nog staat, stond destijds in de tuin van Van Sminia. Onder het straatnaambordje wordt een infobordje geplaatst met informatie over Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia.