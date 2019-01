Sloop en nieuwbouw voor Hotel Ie-Sicht

Publicatie: vr 25 januari 2019 10.00 uur

OUDEGA - Hotel Ie-Sicht aan de Hegewarren in Oudega wordt gesloopt en op dezelfde locatie herbouwd. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Smallingerland is bereid om aan de plannen mee te werken.

Het nieuwe hotel gaat meer de lucht in, dan in de oude situatie het geval was. Het gebouw met rieten dak krijgt vijf bouwlagen met in totaal 36 recreatie-appartementen en wordt maximaal vijftien meter hoog. Een deel van het nieuwe terras is boven het water van de Wijde Ee gesitueerd.

De nieuwbouw is nodig omdat de bestaande horecagelegenheid niet langer rendabel is. De eigenaar is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe formule. Er is gekozen voor driekamer appartementen waarbij de slaapkamers aan de land- en de woonkamers aan de waterzijde zijn gesitueerd. Het restaurant komt in beperkte mate terug en wordt teruggehuurd door de huidige exploitant. Het terrein rondom het hotel krijgt een parkachtige uitstraling. Er komen 73 parkeerplaatsen bij.

Voor het hele plan moet nog wel een ecologisch onderzoek worden gedaan. Ook moet er met het oog op de sloop van het huidige hotel een oplossing voor de vleermuizen, die daar zitten, worden gevonden.