Auto vliegt tijdens rijden in brand in Drachten

Publicatie: vr 25 januari 2019 02.15 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag reed een jongeman na zijn werk naar huis toen hij ineens een vreemde geur in zijn auto rook. Toen hij daarna vlammen zag heeft hij direct de auto langs de kant gezet en de brandweer gealarmeerd.

Vervolgens heeft de brandweer de brandende auto, die inmiddels op de Helling in Drachten stond, geblust. Vanwege de lage temperatuur gaat het bluswater opvriezen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De gemeente is in kennis gesteld om hier te gaan strooien. De auto is afgevoerd door een berger.

