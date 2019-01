Corporaties: 'Huurhuizen in Drachten bouwen'

Publicatie: do 24 januari 2019 20.20 uur

DRACHTEN - Woningcorporaties WoonFriesland en Accolade willen meer sociale huurwoningen in Drachten realiseren. Ze roepen de gemeente op om plekken aan te wijzen waar nieuwe huizen kunnen komen. "Bestuurlijk en ambtelijk krijgen we al een paar jaar een luisterend oor. Uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad zou een plek krijgen in het gemeentelijk woningbouwprogramma, maar er wordt alleen over vervangende nieuwbouw gesproken."

Norbert Beukers van Accolade stelt dat de behoefte naar betaalbare huurwoningen in Drachten is gegroeid. "Als corporaties verkopen we in principe geen sociale huurwoningen. We willen de voorraad in Drachten uitbreiden, maar we hebben geen grond. Voor een locatie zijn we afhankelijk van de gemeente, die daarin de regie heeft." Stef Hietkamp van WoonFriesland beaamt die stelling. "Met Leeuwarden is de vraagdruk in Drachten de hoogste in Friesland. Verdere uitbreiding is dus nodig. Daarmee zien we ook een groot contrast met kleinere dorpen."

De woningbouwverenigingen hebben namelijk onderzocht hoe groot de vraag naar sociale huurwoningen in de kleine kernen is. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, blijkt daaruit dat met name de jeugd eigenlijk niet op zoek is naar een huurwoning in hun dorp. ,,Het is niet zo dat men naar Drachten gaat, omdat er geen woningen in de kleine dorpen beschikbaar zijn. Er wordt juist bewust gezocht naar een huis in de grote plaatsen. Mensen uit de dorpen hebben blijkbaar geen behoefte aan een sociale huurwoning in de kleine dorpen”, legt Beukers uit.

Ook directeur Frans van den Broek van De Bewonersraad komt tot dezelfde conclusie als de corporaties. ,,Dat zien we in heel Friesland in toenemende mate gebeuren. Het lijkt wel of er een soort tsunami-effect aan het bereiken is van mensen met een smalle beurs, die de dorpen langzamerhand gaan verlaten. Zij laten bijvoorbeeld de hoge vervoerskosten en winkelprijzen meewegen en komen dan tot de conclusie dat ze met een kleine beurs in Friesland beter in de stadse omgeving kunnen zitten, ook omdat daar nog lang niet de prijzen hoeven te worden betaald als in de randstad. Ze zoeken naar woonomgeving waar een relatief groter aandeel in de portemonnee beschikbaar blijft om te wonen, omdat ze geen andere kosten hoeven te maken.”

Van den Broek plaatst echter wel een kanttekening bij het bouwen van nieuwe woningen in Drachten. "Een toevoeging kan in de toekomst tot leegstand en onverhandelbaarheid van bestaande woningen zorgen. Ook vragen wij ons af of het collegeplan om meer duurdere koopwoningen te realiseren wel realistisch is." Hij wijst voornamelijk op de vergrijzing van de samenleving en ontwikkelingen waarin ouderen langer in hun woning blijven zitten.

De gemeenteraad van Smallingerland belegt opnieuw een Ronde Tafelbijeenkomst naar aanleiding van informatie van de woningcorporaties en de inbreng van De Bewonersraad. Zo gaf fractievoorzitter Karin van der Velde van het CDA aan nog een batterij aan vragen te hebben en plaatste ze haar vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek van de corporaties naar de woningvraag in de dorpen. "Daar wordt juist het tegenover gestelde gezegd. Omdat er geen woningen in de dorpen zijn, gaan ze naar Drachten. Vervolgens willen ze weer terug, maar woningen zijn er niet."