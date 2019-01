Viaduct bij Garyp krijgt dit jaar rotonde

Publicatie: do 24 januari 2019 19.42 uur

GARYP - De tijdelijke verkeerslichten bij het viaduct in Garyp worden dit jaar vervangen door een rotonde. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Fryslân. Wethouder Dijk maakte dit nieuws donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Burgum.

De kruising is in de avondspits een drukke kruising vanwege het vele verkeer dat vanaf de uitvoegstrook van de Wâldwei (vanaf Leeuwarden) hiervan gebruikmaakt. De kruising is onoverzichtelijk en daarom werden er onlangs verkeerslichten geplaatst die alleen in werking zijn tijdens de spits.

De verwachting is men in april 2019 aan de slag gaat met dit project.