Drachtster met openstaande celstraf opgepakt

Publicatie: do 24 januari 2019 16.39 uur

DRACHTEN - Een 28-jarige man uit Drachten had nog 586 dagen celstraf openstaan bij de politie. De man werd donderdag rond 11.30 uur op de Foswerd in zijn woonplaats aangehouden.

De celstraf van 586 dagen had hij nog tegoed vanwege eerdere veroordelingen. Hij werd al een tijdje gezocht. De man is na zijn aanhouding gelijk ingesloten door de politie en hij kan vanaf nu zijn straf uitzitten in de gevangenis.