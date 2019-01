Verduurzaming maakt kwetsbaren kwetsbaarder

Publicatie: do 24 januari 2019 14.15 uur

DRACHTEN - Directeur Frans van den Broek van De Bewonersraad dat door het verduurzamen van woningen huishoudens met een smalle beurs nog kwetsbaarder worden. Hij stelde dat tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst van gemeente Smallingerland over het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Hij gaf aan dat de voorraad sociale huurwoningen en de volksopbouw in een simpele piramide zijn weer te geven. ,,In de voet zitten een groot aantal goedkope woningen, die loopt op naar een smalle top met woningen met maximale huurprijs tot zevenhonderd euro. Door verduurzaming ontstaat er nu eigenlijk opstaande rechthoek, die, als we niet oppassen, door de verduurzaming een omgekeerde piramide wordt. ”

Van den Broek ziet de prijzen van nieuwe en aangepakte woningen steeds meer naar de aftoppingsgrens gaan. Dit is de grens tot waar huishoudens met een laag inkomen 75 procent huurtoeslag ontvangen. Het overgrote deel van de sociale huurders is daar volgens hem van afhankelijk. ,,Dat valt natuurlijk ook in Den Haag op. Die rekent dat de corporaties aan en zo wordt er een verhuurheffing opgelegd. Zo worden er miljarden rondgepompt. De kans dat huishoudens met een smalle beurs iets vinden dat echt past hun inkomen, zonder onvoorwaardelijk afhankelijk te zijn van huurtoeslag, steeds kleiner aan het worden is. Dus de kwetsbaarheid neemt steeds verder toe.”

Nieuwbouw in het goedkope segment, dat is een huurprijs van 414 euro per maand, is niet haalbaar, stellen zowel Accolade als WoonFriesland.