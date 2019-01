Hoger beroep oud-PVVâ€™er Buisman aangehouden

Hoger beroep oud-PVV’er Buisman aangehouden

Publicatie: do 24 januari 2019 11.20 uur

LEEUWARDEN - De hoger beroepszaak tegen oud-statenlid Pieter Buisman (ex-PVV) is donderdag aangehouden. Het was de tweede keer dat de zaak niet doorging, in juni vorig jaar kreeg Buisman uitstel omdat hij op de valreep een advocaat had gevonden die bereid was hem te vertegenwoordigen in de hoger beroepszaak. De zaak werd donderdag uitgesteld omdat Buisman kampt met gezondheidsproblemen.

Lichamelijk en geestelijk niet in staat

Over de aard van die problemen wilde advocaat David Nieuwenhuis niet in detail treden, althans niet in aanwezigheid van de pers en de vertegenwoordigers van de provincie. Nieuwenhuis zei dat Buisman zichzelf ‘lichamelijk en geestelijk’ niet in staat achtte om de hoger beroepszaak bij te wonen. De advocaat deed een verzoek tot aanhouding, hij verwachtte dat Buisman in mei of juni wel in staat zal zijn om voor het gerechtshof te verschijnen.

Aanwezigheidsrecht

Advocaat-generaal Leo den Hollander maakte bezwaar tegen de aanhouding. ‘Buisman’s belang is niet meer doorslaggevend. Ik zie geen aanleiding om de zaak nog een keer aan te houden’. Gezien de voorgeschiedenis, ook de strafzaak is door de rechtbank een aantal malen aangehouden, was Hollander bang dat dit aanhoudingsverzoek niet het laatste zal zijn. Het hof oordeelde dat het aanwezigheidsrecht voor de verdachte toch het zwaarst moest wegen. De zaak werd voor onbepaalde tijd aangehouden.

Verduistering van subsidiegelden

Mogelijk zal er dan in mei of juni van dit jaar een behandeling volgen, maar de kans is groot dat het hof vanwege de vakantieperiode de zaak Buisman pas na de zomer zal kunnen behandelen. Buisman werd in februari 2017 door de rechtbank veroordeeld wegens verduistering van subsidiegelden. Nadat hij zich begin 2014 had afgescheiden van de PVV -vanwege de ‘minder Marokkanen’- uitspraken van Geert Wilders- had de provincie ruim 17.000 euro overgemaakt naar het Statenlid.

Vergoeding voor fractiemedewerker

Het geld was een vergoeding voor een fractiemedewerker die hem kon ondersteunen. Buisman had het geld echter overgemaakt naar zijn privé-rekening. Hij stelde dat hij geen tijd had gehad om een medewerker aan te stellen omdat de provincie het geld erg laat had overgemaakt. Hij redeneerde dat hij eigenlijk zijn eigen medewerker was geweest. De provinciale regeling schrijft voor dat het geld alleen gebruikt mag worden voor niet-fractieleden. De provincie deed aangifte van verduistering.

Politieke carrière beschadigd

Het Openbaar Ministerie eiste een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur. Buisman werd veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. De rechtbank hield er rekening mee dat Buisman een blanco strafblad had en dat zijn politieke carrière beschadigd is geraakt door alle negatieve publiciteit. Via de bestuursrechter heeft de provincie het subsidiegeld, 17.750 euro, teruggevorderd. De vordering werd toegewezen. Buisman tekende beroep aan tegen deze beslissing, hij procedeerde tot aan de Raad van State. De Raad besliste in januari vorig jaar dat Buisman het geld terug moet betalen.