Nieuwe verlenging noodopvang niet aan de orde

Publicatie: do 24 januari 2019 11.20 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan de sluiting van de noodopvang van vluchtelingen in Drachten per 1 april. De kans dat de nieuwe regionale opvang in Groningen tegen die tijd al open is, is klein. Toch denkt wethouder Piet de Ruiter dat er dan wel afspraken zijn, zodat er geen vluchtelingen op straat komen te staan. "Ik ga door totdat er goede afspraken zijn."

Raadslid Ammy van Eerden van de ChristenUnie stelde dinsdagavond vragen over de aanstaande sluiting van de noodopvang in Drachten. Zij vroeg zich af of het niet een optie is om de locatie open te houden, totdat alles in Groningen geregeld is. In november werd de noodopvang in Drachten een half jaar langer opgehouden. De Ruiter geeft echter aan dat een nieuwe verlenging niet aan de orde is. ,,We gaan er voor zorgen dat de bewoners een zachte landing gaan maken.”