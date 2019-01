Smallingerland kritisch op Hûs en Hiem

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat de samenwerking met welstandsorganisatie Hûs en Hiem onder de loep nemen. Waarschijnlijk wordt daar bij de inrichting en vormgeving van de nieuwe omgevingswet nog eens kritisch naar gekeken.

CDA, ELP en D66 hadden een motie ingediend. De partijen willen graag inzichtelijk krijgen wat de nut en noodzaak van de welstandsadviezen zijn. ,,Het college gaat de afgelopen periode veelal niet meegaat met het advies van Hûs en Hiem, maar neemt een besluit neemt in strijd hiermee”, constateert fractievoorzitter Karin van der Velde, ,,Wat zouden de consequenties zijn van het opzeggen van de samenwerking?”.

Klaas van Veelen van de ChristenUnie merkte dinsdagavond op dat een aantal jaren eerder ook al eens door een raadslid een poging was gedaan om te stoppen met de samenwerking. ,,Toen was de conclusie dat we er niet zonder konden, omdat het verplicht is. Zelf oprichten bleek geen oplossing. De initiatiefnemer droop met de staart tussen de benen af.”

Wethouder Eric ter Keurs hield een kort betoog, waardoor de indieners van de motie uiteindelijk besloten om de motie in te trekken. ,,De inrichting van de nieuwe omgevingswet is een heel logisch moment om na te denken hoe we verder gaan met de functie zoals we nu bij Hûs en Hiem hebben neergelegd. Wat willen we vrij laten bij de burger? De welstand is één van de dingen waar we goed over na moeten denken.”

De structuur van de welstandsorganisatie zoals die nu bestaat, is volgens Ter Keurs eindigend. ,,Die zal verdwijnen. We moeten tegen die tijd na gaan denken hoe we om willen gaan met het welstandswezen. Maar dan moeten we ook na gaan denken over onze eigen wet- en regelgeving. Hûs en Hiem wijst ons ook regelmatig op zaken, die wij zelf te veel hebben dicht geregeld.”

Ter Keurs ontkrachtte overigens dat adviezen van Hûs en Hiem veelal door het college naast zich neer worden gelegd. ,,In de meeste gevallen nemen we ze over. In een aantal gevallen niet, en dat is inderdaad wel opvallend.”