Advies aan politiek: 'Stop met schorsingen'

Publicatie: do 24 januari 2019 10.17 uur

DRACHTEN - Stop met het schorsen van vergaderingen. Dat advies gaf Drachtster Henk Hofstra dinsdagavond bij zijn afscheid als raadslid voor de PvdA aan de Smallingerlandse politiek mee. In de korte tijd dat hij onderdeel uit maakte van de lokale politieke arena is hij het fenomeen ‘schorsen’ niet gaan begrijpen.

"Dan wordt de vergadering geschorst en gaan de partijen weg in de achterkamertjes. Dan komen ze vervolgens terug en dan denken ze ineens heel anders over onderwerpen. Dat snapt de gewone burger niet", concludeert hij. "Mijn advies is om zo weinig mogelijk te schorsen en die discussie in de raadszaal te voeren."

Hofstra nam afscheid omdat hij zijn werk als kunstenaar en vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie voor de beeldende kunst niet meer met het raadslidmaatschap kan combineren. Enige hilariteit ontstond toen de vergadering na het betoog van Hofstra werd geschorst. Die tijd was namelijk nodig voor het beoordelen van de geloofsbrieven van Jan Johannes Veldkamp, de opvolger van Hofstra bij de PvdA.