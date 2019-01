Henk Hofstra (Pvda) legt raadsfunctie neer

Publicatie: do 24 januari 2019 10.14 uur

DRACHTEN - Henk Hofstra stopt als na een aantal maanden al als raadslid voor PvdA Smallingerland. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij zijn werk als kunstenaar niet kan combineren met de politiek.

Hofstra, door burgemeester Tom van Mourik omschreven als een ‘atypisch raadslid, nam dinsdagavond afscheid. "De tijd is mijn vriend maar ook mijn vijand. Dan moet je keuzes maken", concludeerde hij. Hofstra is een succesvol kunstenaar, die van zijn passie zijn beroep kon maken. Hij stond bovendien aan de wieg van de beroepsorganisatie van beeldend kunstenaars, die in vijf jaar tijd uitgegroeid is tot de grootste in Nederland. "Dat kost ook tijd. Het werk als gemeenteraadslid is mij vreselijk tegengevallen. Het kost verschrikkelijk veel tijd, als je het goed wilt doen. Dat kan eigenlijk alleen als je bijna geen baan hebt of gepensioneerd bent en misschien is dat ook wel niet goed."

Jan Johannes Veldkamp uit Drachten neemt de plek van Hofstra in. Hij is al langer politiek actief. Op basis van de kieslijst kwam Roel Haverkort in aanmerking voor de benoeming. Hij heeft kortgeleden, vanwege persoonlijke redenen, zijn functie als wethouder neergelegd en ziet ook af van een benoeming in de raad. Vervolgens is Veldkamp benaderd en die reageerde positief.