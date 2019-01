Locatiekeuze zwembad Drachten over enkele maanden

Publicatie: do 24 januari 2019 10.12 uur

DRACHTEN - Het voorstel voor de nieuwe locatie van zwembad De Welle in Drachten en de financiële afwegingen worden binnen enkele maanden bekend. Dat kondigde wethouder Robert Bakker van Smallingerland aan.

Aanvankelijk zou er in deze of vorige maand meer over de nieuwbouw van het zwembad bekend worden gemaakt. Bakker stelt dat er intern hard aan wordt gewerkt, maar dat het meer tijd kost dan vooraf gedacht. Vanwege de zorgvuldigheid wil zich niet vast pinnen aan een exacte datum.

Raadslid Minke de Voor van CDA Smallingerland vroeg zich af waarom de beloofde stukken er nog niet waren en benutte dinsdagavond het vragenuur om de wethouder naar de stand van zaken te vragen. Het antwoord van de wethouder kon haar niet bekoren. ,,Het is een groot dossier en je weet dat dat komen gaat. Dan vinden wij dat er wat laconiek met termijnen wordt omgegaan.”