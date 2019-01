Voorlopig geen sloop arbeiderswoningen Drachten

Publicatie: wo 23 januari 2019 18.55 uur

DRACHTEN - De 34 karakteristieke arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart in Drachten worden voorlopig niet gesloopt. Smallingerland start een formeel een procedure om de huizen als gemeentelijk monument aan te wijzen.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt gevraagd of de woningen voor een dergelijke status in aanmerking kunnen komen. Ze moeten daarvoor voldoen aan veertien punten. Als blijkt dat die worden toegekend, wordt woningcorporatie Accolade daarin gehoord. Die wil de huizen slopen, maar dat stuitte op behoorlijke weerstand. Onder bewoners werd een petitie gestart en historische vereniging Smelne’s Erfskip diende een verzoek tot behoud in. Veel mensen zien de woningen namelijk als een stukje cultuur erfgoed van Drachten.

Tot het moment dat er er duidelijkheid is over het toekennen van een monumentenstatus krijgen de woningen ‘voorbescherming’. Zonder het advies van de commissie kan er geen sloopvergunning worden afgegeven.