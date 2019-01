Smallingerland blijft bij maandelijks kliko legen

Publicatie: wo 23 januari 2019 17.29 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland houdt voorlopig vast aan eens per maand ledigen van de grijze container. Ondanks een online petitie tegen het nieuwe beleid, vindt een meerderheid van de politieke partijen het nog te vroeg voor een aanpassing. Invoering was op 1 januari.

Een motie van D66 om in de zomermaanden vaker een ronde met de vuilniswagen te maken, werd niet in stemming gebracht. Wethouder Piet de Ruiter riep op om voorlopig geduld te houden. ,,Het is nog te prematuur. De eerste ronde van lediging is geweest. Van al die bakken waren er nul waarvan de deksel niet dicht kon. Geen een was te vol zat.”

In één straat heeft de gemeente vijftien bakken met een camera nader bekeken. "Daar bleek dat er vijf bakken met echt restafval overbleven. De rest was plastic, glas, elektronica en gft. Er is dus nog wel winst te behalen met het scheiden van afval."