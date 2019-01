Prachtige plaatjes en vertier door sneeuw

Publicatie: wo 23 januari 2019 15.25 uur

BURGUM - De hele regio werd dinsdag bedekt onder een wit laagje sneeuw. Op de ene plek viel wat meer dan de ander, maar overal kleurde het landschap wit. Naast dat dit prachtige plaatjes oplevert zorgt het natuurlijk ook voor sneeuwpret!

Overal vandaan ontvingen wij via onze Facebookpagina foto's van lezers van Wâldnet. In het fotonieuws is een selectie te vinden van de ingezonden foto's. Iedereen bedankt voor het inzenden!

FOTONIEUWS