Burgumer ijsbaan officieel geopend

Publicatie: wo 23 januari 2019 11.48 uur

BURGUM - De ijsbaan van Burgum is woensdag om 11.30 uur officieel geopend door burgemeester Gebben en het bestuur van de ijsclub. De ijsbaan heeft sinds deze winter de beschikking over een compleet nieuwe baan die in de zomer wordt gebruikt als skeeler-baan. Zo'n 8 centimeter water ligt er op de baan. Er kan daardoor al snel geschaatst worden op de nieuwe ijsbaan. In het verleden ging de Burgumer ijsbaan altijd laat open in verband met de trage ijsgroei.

Voor zover bekend is de ijsbaan van Burgum dit jaar de eerste ijsbaan die geopend is. De nieuwe 400 meterbaan werd eind vorig jaar gereed gemaakt. Eigenlijk had de baan zondag al geopend kunnen worden maar er stond te veel water op de baan. Niet alle water was daardoor bevroren. Dinsdag kon de baan nog niet open vanwege de sneeuw. Na een veegactie kon de ijsbaan uiteindelijk woensdagochtend geopend worden.

