Gewonde bij sneeuwpret in Surhuisterveen

Publicatie: di 22 januari 2019 22.13 uur

SURHUISTERVEEN - Op de Gedempte Vaart in Surhuisterveen is dinsdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer botste in de sneeuw tegen een paal, nadat hij door een auto was voortgetrokken. Vermoedelijk zat hij daarbij op een voorwerp, wat door het voertuig een rondje werd getrokken door Surhuisterveen.

Getuigen meldden ter plaatse, dat het bij de Bakker Bart op de hoek ook maar net goed ging, daar werd een paaltje maar net ontweken. Met een ambulance werd het slachtoffer vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ook ter plaatse, zij nam een verklaring op van de bestuurder van het voertuig.